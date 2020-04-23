كوريا الجنوبية.. فضيحة جنسية تطيح بعمدة مدينة كبرى

أعرب أوه غو دون، عمدة بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، عن اعتزامه تقديم استقالته بصورة مفاجئة اليوم.

وقال العمدة أوه في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس "سأقدم استقالتي. وأشعر بالذنب، حيث كان هناك احتكاك جسدي غير ضروري أثناء مقابلة مع إحدى موظفات الخدمة المدنية، وأتقدم باعتذاري العميق على ما قمت به".

وأضاف "إن تصرفي لا يمكن العفو عنه بالنظر إلى حجم الخطأ، ولا يمكنني مواصلة مهامي كعمدة لبوسان".

ويعتبر أوه أول سياسي تقدمي حاز على المنصب الذي احتكرته القوى المحافظة لمدة 23 عاما، غير أنه سيترك المنصب قبل اكتمال ولايته.

وسبق أن عمل أوه وزيرا لشؤون الثروات البحرية مع انطلاق حكومة الرئيس الليبرالي الراحل روه مو هيون من 2005 إلى 2006.

المصدر: "يونهاب"