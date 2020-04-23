سالفيني يدعو إلى إعادة النظر بانتماء إيطاليا للاتحاد الأوروبي

دعا زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض، ماتيو سالفيني، إلى إعادة النظر في عضوية بلاده بالاتحاد الاوروبي، وذلك قبيل ساعات من انطلاق القمة الأوروبية الافتراضية.

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وقال سالفيني الخميس، إنه حان الوقت من أجل إعادة التفكير في القواعد الأوروبية وفي الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن "إيطاليا قدمت، منذ عام 1980، 140 مليار يورو لأوروبا، ولكن عندما نحتاج إلى المال، فإنه لا يوجد".

وفي إشارة منه إلى رفض دول شمال أوروبا لسندات أوروبية مشتركة لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا، قال سالفيني إن "هناك نوعين من الاتحاد الأوروبي: أوروبا الحقوق في الشمال (ألمانيا، هولندا، النمسا) وأوروبا الواجبات في الجنوب، وأضاف: "هذا كله لا يتناغم لأننا نعطي الكثير من المال للاتحاد الأوروبي"، كما أن إيطاليا هي "القوة الصناعية الثانية في القارة العجوز".

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، كرر مطالباته في وقت سابق للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن التكتل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق، مؤكدا أنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد.

المصدر: آكي