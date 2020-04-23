مصرع 5 على الأقل وجرح العشرات جراء عواصف عاتية اجتاحت ولايتين أمريكيتين

صرح مسؤولون للطوارئ أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء عواصف شديدة اجتاحت ولايتي أوكلاهوما وتكساس الأمريكيتين الأربعاء.

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وحسب ما نقلته وكالة رويترز، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 على الأقل في أونالاسكا بولاية تكساس. وتقع أونالاسكا على بعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من هيوستن.

وقال مسؤولون محليون، أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما في جنوب أوكلاهوما.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن، إنها سترسل طواقم لمسح مسار إعصار أونالاسكا.

وتزيد هذه العواصف من محنة الولايات المتحدة التي تعاني من وباء كورونا المستجد، حيث تعتبر البلد الأول في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: "رويترز"