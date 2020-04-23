واشنطن تطالب بكين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

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وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء: "نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض حيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".

ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأصاب ما يزيد عن 2,6 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 180 ألفا.

المصدر: "رويترز"