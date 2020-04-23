 
مباشر

كوريا الجنوبية.. أقل من 10 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. أقل من 10 إصابات جديدة بكورونا
Reuters HEO RAN
سيئول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq2s

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم الخميس عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى حالتي وفاة.

إقرأ المزيد
لليوم الرابع على التوالي كوريا الجنوبية تسجل أرقاما أحادية للمصابين بفيروس كورونا
لليوم الرابع على التوالي كوريا الجنوبية تسجل أرقاما أحادية للمصابين بفيروس كورونا

وأشار البيان إلى أن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في البلاد يبقى في حدود 10 لليوم السادس على التوالي، بعد أن بلغ 18 حالة يوم السبت و8 حالات يوم الأحد و13 حالة يوم الاثنين و9 حالات يوم الثلاثاء و11 حالة أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف حالتين من أصل الـ 8 إصابات الجديدة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين عبر المطار. وتم تأكيد حالتين أخريين من بين القادمين من الخارج، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة الواردة 4 حالات.

وبلغت حصيلة كورونا في البلاد 10702 إصابة و240 وفاة، فيما تماثل للشفاء 8411 شخصا بزيادة 134 شخصا خلال اليوم الماضي.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا