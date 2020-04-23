الصين تسجل 10 إصابات بكورونا مقابل 30 في اليوم السابق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية 22 أبريل، نزولا من 30 حالة سجلها قبل يوم غالبيتها لوافدين من الخارج.

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وقالت اللجنة إن هناك ست حالات وافدة من بين الإصابات المؤكدة الجديدة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 23 حالة يوم الثلاثاء.

وأضافت أن عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة انخفض أيضا إلى 27 بعدما كان 42 في اليوم السابق.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 82798 إصابة. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة نتيجة الفيروس ليظل الإجمالي 4632 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"