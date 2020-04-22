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شاهد.. الأمير وليام وزوجته ينشران صورا لنجلهما

مجتمع

شاهد.. الأمير وليام وزوجته ينشران صورا لنجلهما
Reuters
الأمير البريطاني وليام، وزوجته كيت ميدلتون.
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نشر الأمير البريطاني وليام، وزوجته كيت ميدلتون، صورا جديدة لنجلهما الأصغر، الأمير لويس، بمناسبة عيد ميلاده الثاني.

وقال قصر كينسينغتون إن جميع الصور التقطتها الأميرة كيت هذا الشهر، عشية عيد ميلاد ابنها الثاني.

والأمير الصغير لويس هو الخامس في الترتيب لارتقاء عرش إنجلترا وله شقيق يبلغ من العمر 6 أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها 4 أعوام هي الأميرة تشارلوت.

ويعيش الأمير ويليام وعائلته منذ عدة أسابيع في ظروف العزل الذاتي الصحي بقصر ساندرينغهام بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات

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