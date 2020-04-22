شاهد.. الأمير وليام وزوجته ينشران صورا لنجلهما

نشر الأمير البريطاني وليام، وزوجته كيت ميدلتون، صورا جديدة لنجلهما الأصغر، الأمير لويس، بمناسبة عيد ميلاده الثاني.

وقال قصر كينسينغتون إن جميع الصور التقطتها الأميرة كيت هذا الشهر، عشية عيد ميلاد ابنها الثاني.

والأمير الصغير لويس هو الخامس في الترتيب لارتقاء عرش إنجلترا وله شقيق يبلغ من العمر 6 أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها 4 أعوام هي الأميرة تشارلوت.

Sharing a sneak peek of Prince Louis’s handiwork ahead of his second birthday!🎨



We are pleased to share images ahead of Prince Louis’s second birthday tomorrow, taken by The Duchess this April. pic.twitter.com/HLm5tXVYHy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 22, 2020

ويعيش الأمير ويليام وعائلته منذ عدة أسابيع في ظروف العزل الذاتي الصحي بقصر ساندرينغهام بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات