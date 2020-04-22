البيت الأبيض: ترامب وتميم اتفقا على أهمية خفض "طالبان" للعنف في أفغانستان

قال البيت الأبيض في بيان يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية أن تخفض حركة "طالبان" العنف في أفغانستان.

وأضاف البيان أن ترامب والشيخ تميم اتفقا أيضا على أهمية مواصلة النقاش حول الإفراج عن السجناء في أفغانستان.

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ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 فبراير، على اتفاق مشروط لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويقضي الاتفاق بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وينص الاتفاق على أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس".

كما يتضمن الاتفاق رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020.

وتزامن التوقيع حينها، مع إصدار الحكومتين الأفغانية والأمريكية بيانا يفيد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع "طالبان"، على أن تستكمل الانسحاب وقوات حلف شمال الأطلسي خلال 14 شهرا.

المصدر: وكالات