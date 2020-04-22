باكستان.. أطباء يدعون لإعادة فرض القيود على الصلاة في المساجد

حث أطباء بارزون في باكستان الحكومة ورجال الدين على التراجع عن قرار يتيح إقامة صلاة الجماعة بالمساجد خلال شهر رمضان وحذروا من أن انتشار فيروس كورونا قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال الدكتور قيصر سجاد، الأمين العام للجمعية الطبية الباكستانية في مؤتمر صحفي أعده الأطباء، اليوم الأربعاء: "للأسف اتخذ حكامنا قرارا خاطئا ولم يبد رجال الدين أي جدية في موقفهم".

واعتبر الأطباء أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ورجال الدين بخصوص إقامة الصلوات في المساجد والتي تتألف من 20 بندا ليست عملية ولا يمكن تطبيقها.

وقال طبيب آخر في نفس المؤتمر الصحفي إن المؤسسات الطبية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا في كراتشي، ثاني كبرى المدن الباكستانية، قد وصلت بالفعل إلى أقصى سعة لها.

وكانت باكستان قد رفعت يوم السبت الماضي القيود الاحترازية المفروضة على صلاة الجماعة، بعد ثلاثة أيام من تصريح رجال الدين بأن هذه القيود غير مقبولة ووقوع عدة اشتباكات بين الشرطة والمصلين.

وسجلت باكستان أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، منها 212 حالة وفاة. وتقول الحكومة والخبراء إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى ذروة تفشي المرض في مايو المقبل.

ومددت باكستان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لمدة أسبوعين لكنها خففت القيود على بعض الأنشطة بما في ذلك الانتاج الصناعي والمساجد.

المصدر: رويترز