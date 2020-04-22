 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: وفاة 27 جراء فيروس كورونا في موسكو

ترامب وعمران خان يبحثان أفغانستان والتنسيق ضد كورونا

أخبار العالم

ترامب وعمران خان يبحثان أفغانستان والتنسيق ضد كورونا
Reuters JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq1u

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عملية السلام في أفغانستان وتنسيق الجهود لمحاربة فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له، اليوم الأربعاء، إن خان أكد لترامب "دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية وشدد على أهمية الخطوات التالية لإطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية".

وبشأن فيروس كورونا، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الزعيمين بحثا "التطورات المتعلقة بالمعركة العالمية ضد جائحة "كوفيد-19" واتفقا على مواصلة العمل المشترك على الرد المنسق من أجل وقف الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي".

من جهته، قال مكتب عمران خان، إن ترامب أكد له دعم الولايات المتحدة لجهود باكستان في محاربة الفيروس، بما في ذلك من خلال تقديم أجهزة تنفس اصطناعي ومساعدات اقتصادية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم مساعدات لباكستان بحجم أكثر من 8 ملايين دولار.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا