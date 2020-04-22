ترامب وعمران خان يبحثان أفغانستان والتنسيق ضد كورونا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عملية السلام في أفغانستان وتنسيق الجهود لمحاربة فيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له، اليوم الأربعاء، إن خان أكد لترامب "دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية وشدد على أهمية الخطوات التالية لإطلاق المفاوضات الأفغانية – الأفغانية".

وبشأن فيروس كورونا، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، أن الزعيمين بحثا "التطورات المتعلقة بالمعركة العالمية ضد جائحة "كوفيد-19" واتفقا على مواصلة العمل المشترك على الرد المنسق من أجل وقف الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي".

من جهته، قال مكتب عمران خان، إن ترامب أكد له دعم الولايات المتحدة لجهود باكستان في محاربة الفيروس، بما في ذلك من خلال تقديم أجهزة تنفس اصطناعي ومساعدات اقتصادية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقدم مساعدات لباكستان بحجم أكثر من 8 ملايين دولار.

المصدر: رويترز