إسرائيل.. الإصابات بكورونا تناهز 14.5 ألف حالة بينها 189 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد اقترب من 14.5 ألف حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد المواطنين الإسرائيليين الذين جرى التأكيد على إصابتهم بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) بلغ حتى مساء الأربعاء، 14498 حالة.

وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين توفيا خلال اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 189.

كما أكد البيان انخفاض عدد الحالات الحرجة (إلى 141)، والمرضى المحتاجين إلى توصيلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي (إلى 106).

فيما أشارت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" ازداد، منذ يوم الثلاثاء، بمقدار 254، ليبلغ 5215 حالة.

المصدر: نوفوستي