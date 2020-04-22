وزير المالية البريطاني: أكثر من 2 مليون موظف في إجازة بدون أجر بسبب فيروس كورنا

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، إن الشركات سجلت إحالة أكثر من مليوني موظف إلى إجازات بدون أجر بسبب كورونا منذ انطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور يوم الاثنين.

وأضاف ريشي سوناك أن الشركات بحاجة إلى التقدم للبرنامج بحلول نهاية اليوم لتلقي منح حكومية في موعدها لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر في نهاية الشهر.

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وأشارت توقعات حكومية إلى إن برنامج بريطانيا للاحتفاظ بالوظائف المرتبط بفيروس كورونا، الذي يدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر، قد ينتهي به المطاف إلى تغطية 30 بالمئة من القوة العاملة بسبب التوقفات الناجمة عن الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار كوفيد-19.

وقد تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية اليوم الأربعاء عتبة الـ18 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات نحو 760 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أنها سجلت خلال اليوم الأخير 759 وفاة جديدة بسبب الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18100 حالة.

وتضم هذه الأرقام تضاربا واضحا، حيث ارتفع عدد الوفيات بكورونا منذ أمس في الواقع، استنادا إلى بيانات الوزارة، بـ763 حالة وفاة جديدة (من 17337 حتى 18100)، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى لكونها تضم الوفيات خارج المستشفيات.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4451 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 133495 حالة.

وتمثل أرقام اليوم في المملكة المتحدة انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع معدلات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 832 وفاة جديدة.

المصدر: وكالات