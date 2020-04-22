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السلطات الروسية: وفاة 27 جراء فيروس كورونا في موسكو

"الصحة العالمية" تبدي أملها في أن تتراجع واشنطن عن قرار تعليق تمويلها

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Kevin Liffey
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إنه يأمل في أن تعيد إدارة ترامب النظر في قرار تعليق تمويل المنظمة، مؤكدا أن تركيزه حاليا منصب على محاربة الجائحة وإنقاذ الأرواح.

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وفي حديثه للصحفيين بجنيف، اليوم الأربعاء، قال أدهانوم: "آمل في أن يعاد النظر في تجميد التمويل، وأن تدعم الولايات المتحدة مرة أخرى عمل منظمة الصحة العالمية، وتستمر في إنقاذ الأرواح".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أسبوع أن بلاده ستعلق تمويل منظمة الصحة العالمية، لأنها، حسب قوله، "لم تقدم معلومات في الوقت المناسب حول فيروس كورونا المستجد، ولم تبلغ العالم عن حقيقة المرض"، كما يتهمها بالانحياز إلى الصين.

من جهتها، وصفت الخارجية الروسية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، بأنه "تصرف غير لائق".

المصدر: وكالات

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