مسؤول بالمعهد الإيطالي العالي للصحة: العيون قد تكون مدخلا ومخرجا لفيروس كورونا المستجد

قال مسؤول صحي إيطالي، اليوم الأربعاء، إنه ثبت بطريقة أو بأخرى، أن من الممكن لفيروس كورونا المستجد أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين.

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وجاء ذلك على لسان مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة (ISS) جوفاني ريتسا، تعليقا على الدراسة الجديدة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، التي تمكنت من عزل فيروس كورونا من دموع مريض.

وأضاف ريتسا في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، أن التهاب الملتحمة نفسه، الذي لفت انتباه الباحثين لإرتباطه بفيروس كورونا المستجد، يأتي من حقيقة كوفيد 19 يمكنه أن يدخل الى الجسم عن طريق العيون أيضًا.

وأوضح المسؤول أنه "اليوم، ومع هذه الحقيقة الجديدة التي تضاف إلى معرفتنا بالفيروس، يظهر أن هذا الأخير يمكنه أن يتكاثر في ظهارة الملتحمة النسيج الطلائي الذي يكسو تجويف العين أيضا".

وخلص مدير قسم الأمراض المعدية إلى القول إنه من المهم جدا الاستمرار في دراسة وتعميق المعرفة بهذا الفيروس.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية