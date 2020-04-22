خبير علم مناعة إيطالي يتوقع انحسارا تلقائيا لوباء كورونا

توقع أستاذ علم المناعة الايطالي، فرانشيسكو لوفوكي، انحسارا تلقائيا لوباء كوفيد-19 خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وأشار مسؤول قسم المناعة والأمراض المعدية بمستشفى بوليكلينيكو أومبرتو الأول في روما، في تصريحات إذاعية إلى أن "هذا الفيروس، مثل الفيروسات التاجية الأخرى التي عرفناها بالفعل في الماضي، يميل إلى الزوال من تلقاء نفسه".

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واضاف أنه من المعروف في المجال العلمي أن الفيروسات التاجية تنشر الأوبئة ومن ثم تميل ببطء إلى الاختفاء، خاصة عندما يكون هناك انخفاض في الإنتروبيا الاجتماعية.

ورأى أنه "بفضل حالة الإغلاق الراهنة، لم يعد هذا الفيروس قادرا على إصابة الأشخاص بالحجر في منازلهم، ولم تعد لديه قابلية الانتشار وبالتالي يعيش نوعا من الموت المبرمج".

وأفاد بأنه يأمل أن يحدث هذا بسرعة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون مفيدا، على حد وصفه.

ولكن أستاذ علم المناعة استدرك قائلا: "الآن لا يمكننا أن نقولها على وجه اليقين نظرا لحالة الإغلاق المطبقة في الوقت الراهن".

وفي إشارة الى البيانات الاخيرة عن تراجع الإصابات في إيطاليا، قال: "بالطبع العدوى قلت كثيرا وسيفقد هذا الفيروس قوته تدريجيا.. فلن يحتفظ بقوته الأولى، تلك التي وضعتنا في أزمة بجلب العديد من الأشخاص بالتزامن إلى المستشفيات وإلى أقسام العناية المركزة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية