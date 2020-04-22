مقتل عشرات المدنيين جراء مجزرة دموية يرتكبها متشددون في موزمبيق

أعلنت شرطة موزمبيق أمس الثلاثاء أن 52 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء مجزرة ارتكبها متمردون شمال البلاد أوائل الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أورلاندو مودوماني أن الحادث المأساوي وقع في السابع من أبريل، عندما حاول المتشددون تجنيد الشباب من سكان قرية كسيتاكسي في محافظة كابو ديلغادو قسرا إلى صفوفهم.

وأوضح المتحدث أن "بعض الشباب رفضوا الانضمام إلى المسلحين وحاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن غضب هؤلاء، وهم قتلوا 52 من سكان القرية".

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن "معظم الضحايا قتلوا بالرصاص أو بقطع الرأس، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن المجزرة".

وتشهد المحافظة الشمالية التي تستضيف مشاريع في مجال الغاز تابعة لشركات غربية عملاقة مثل "توتال" تمردا للعام الثالث على التوالي.

وكثف المسلحون هجماتهم في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، في مسعى إلى إقامة "خلافة إسلامية" هناك، وسيطروا لفترات وجيزة على عدد من بلدات ومدن المحافظة.

ونفت الشرطة المحلية قبل أسبوع سيطرة المسلحين على أي منطقة في المحافظة في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز + غارديان