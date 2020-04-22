البنك الدولي: تحويلات العمالة المهاجرة من المنتظر أن تنخفض 142 مليار دولار في 2020

قدر البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن التحويلات العالمية ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث.

وتكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرا.

وأفاد البنك بأن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة نحو 4 مرات عن مستوياتها إبان الأزمة المالية في 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

وصرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بأن التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية، مضيفا أن الركود الاقتصادي الحالي بسبب "كوفيد 19" يؤثر بشدة على القدرة على تحويل الأموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة.

وأوضح ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير "كوفيد-19" على التحويلات، أن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع مناطق مجموعة البنك الدولي، ولاسيما في أوروبا وآسيا الوسطى 27.5 في المائة، تليها إفريقيا جنوب الصحراء 23.1 في المائة، وجنوب آسيا 22.1 في المائة، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19.6 في المائة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 19.3 في المائة وشرق آسيا والمحيط الهادئ 13 في المائة.

المصدر: وكالات