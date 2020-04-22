تسجيل 23 وفاة و603 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البرتغال

أفادت وزارة الصحة البرتغالية بتسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفعت بواقع 603 حالات، بينما بلغ هذا المعدل أمس الثلاثاء 516، ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مستوى 21982 شخصا.

وذكرت أن حصيلة المتوفين جراء المرض ارتفعت في البلاد بواقع 23 حالة جديدة، في تراجع لهذا المعدل الذي كان أمس على نقطة 27، ووصل العدد الإجمالي إلى 785 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بارتفاع ملموس لعدد المتعافين إلى 1143 شخصا بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة.

وتعود معظم حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13150 مصابا و454 متوفيا.

وسبق أن قررت السلطات البرتغالية تمديد نظام حالة الطوارئ في البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا حتى 2 مايو.

المصدر: وكالات