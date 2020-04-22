الكرملين: بوتين وميركل شددا على أهمية تنسيق الجهود في مواجهة كورونا بمشاركة "الصحة العالمية"

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، شددا، في اتصال هاتفي، على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا.

وجاء في بيان نشر على موقع الرئاسة الروسية، أنه تم التركيز الخاص أثناء المكالمة بين بوتين وميركل، "على القضايا المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا. وجرت الإشارة إلى أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في هذا المسار، بمشاركة فعالة من قبل منظمة الصحة العالمية".

كما ذكر البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات بين الوزارات المعنية الروسية والألمانية بهذا الغرض.

وبحسب البيان، فقد ناقش بوتين وميركل، وبصورة مفصلة، "ملف تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية"، حيث قيم الجانبان إيجابا تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا).

وأشار الكرملين إلى أنه جرى التشديد، أثناء المكالمة، على ضرورة التطبيق المتواصل لبنود وثيقة "مجموعة التدابير" الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، والتي تم تبنيها في العاصمة البيلاروسية مينسك، وقرارات لقاءات القمة التي عقدت ضمن صيغة "النورماندي".

ووفقا للبيان، فقد "تمت الإشارة إلى وجوب أن تنفذ السلطات الأوكرانية التزاماتها المتعلقة بالجوانب السياسية للتسوية، بما في ذلك منح منطقة دونباس وضعا قانونيا خاصا".

وختم البيان بالإشارة إلى أن بوتين وميركل ناقشا أيضا التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا، إلى جانب الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية.

المصدر: الكرملين