حاكم جاكارتا يعلن تمديد إجراءات العزل العام

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان، اليوم الأربعاء، أنه سيمدد إجراءات العزل العام المفروضة على نطاق واسع بسبب جائحة فيروس كورونا لمدة شهر إضافي.

وذكر باسويدان، في مؤتمر صحفي تم بثه عبر الإنترنت، أنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام، التي تشمل قيودا واسعة النطاق على تنقلات الناس، حتى 22 مايو المقبل.

وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن فرض العزل الكامل في جاكرتا، إلا باسويدان أكد أنه سيكثف من تطبيق القيود المعمول بها والتي تشمل الحد من التجمعات العامة.

كما أفاد حاكم جاكارتا بأنه سيتخذ إجراءات تقضي بأن يصلي الناس في المنازل خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال باسويدان، تعليقا على هذا الأمر: "سيكون رمضان هذا العام مختلفا. نصلي في العادة في المساجد، لكننا سنبقى في المنازل هذا العام".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب حاكم جاكارتا، إيرما يونيتا: "نتوقع تمديدا لفترة القيود الاجتماعية. هذا سيكون إجراء صحيحا بناء على الدراسات الحالية".

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان في وقت لاحق من هذا الأسبوع في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم.

وسجلت في إندونيسيا، حتى اليوم الأربعاء، 7418 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 636 حالة وفاة.

المصدر: وكالات