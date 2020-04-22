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وزير الصحة البريطاني: لا تأثير لبريكست على مكافحة كورونا في المملكة

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وزير الصحة البريطاني: لا تأثير لبريكست على مكافحة كورونا في المملكة
Reuters Andrew Parsons/10 Downing Street/Handout via REUTERS
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك
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نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكون، أن يكون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد أثر سلبيا على إجراءات مكافحة وباء كورونا في البلاد.

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وعندما سئل في البرلمان، اليوم الأرباء، حول تقارير إعلامية أفادت بعدم وجود عدد كاف من الممرضات في مستشفى جديد بلندن، بسبب عودة كثير من الكوادر الطبية إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية بريكست، قال الوزير إنه لا يعترف بصحة هذه التقارير.

وأكد هانكوك أنه "لم يكن لبريكست أي تأثير على مواجهتنا لفيروس كورونا، والنبأ الجيد هو أن لدينا ألوفا من ممرضات وأطباء عادوا للخدمة منذ بداية هذه الأزمة".

المصدر: رويترز

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