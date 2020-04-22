الكرملين: ادعاءات إعلامية حول "مشادة" بين بوتين ومحمد بن سلمان محض هراء

نفى الكرملين اليوم الأربعاء مزاعم إعلامية مفادها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى الشهر الماضي مكالمة هاتفية بنبرة حادة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على استفسار صحفي بشأن خبر نشره مؤخرا موقع "ميدل إيست آي"، ويزعم بأن المكالمة التي جرت بين بوتين والأمير محمد بن سلمان أوائل مارس "شهدت مشادة وجولة من الصراخ المتبادل بين الزعيمين، ما تسبب في فشل الاجتماع الذي عقده تحالف "أوبك+" بعد أيام في الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج".

ووصف بيسكوف، هذه المادة الإعلامية المكذوبة، بأنها ليست سوى "محض هراء جديد".

وقد نجح أعضاء "أوبك+" في وقت سابق من أبريل في توقيع اتفاق يعيد التوازن لأسواق الطاقة من خلال خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو ويونيو المقبلين.

وتعهدت روسيا والسعودية حسب الاتفاق المبرم بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في الشهرين المقبلين.

المصدر: نوفوستي