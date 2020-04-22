عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه التنفسي لأحد المستشفيات

تبرعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ، بجهاز التنفس الصناعي الخاص به لفائدة أحد مستشفيات مدينة كامبريدج، أين كان يخضع للعلاج قبل وفاته.

وقالت لوسي هوكينغ، ابنة العالم الشهير، إن مستشفى "بابوورث الملكي" في كامبريدج قدم لأبيها دعما كبيرا قبل وفاته، مضيفة أن جائحة كورونا هي الفرصة الملائمة لرد الجميل لأطقمه الطبية.

وكانت العائلة منحت المستشفى في وقت سابق جميع معدات المساعدة على التنفس التي استخدمها الفيزيائي الراحل الشهير.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 129 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 17 ألفا و300 حالة وفاة.

المصدر: "لوفيغارو"