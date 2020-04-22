إصابة 123 نزيلا بسجن في الفلبين بعدوى فيروس كورونا

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس.

ويزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم.

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وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخص سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين.

وكشفت السلطات 18 حالة في سجن بمدينة كيزون بإقليم العاصمة مانيلا، بينهم 9 من العاملين بالسجن، كما تحدثت وسائل الإعلام عن إصابات في سجون أخرى، ولا توجد تفاصيل بشأن المصدر المحتمل للتفشي.

ويطالب نشطاء في أنحاء العالم الحكومات بإخلاء سبيل السجناء السياسيين.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا الشهر من احتمال حدوث تفش خطير للفيروس في الفلبين يهدد أرواح السجناء الذين تقع حماية صحتهم على عاتق السلطات.

وانتشار الفيروس في سجن سيبو من أكبر حالات الإصابة الجماعية في الفلبين التي سجلت حتى يوم الأربعاء 6710 حالة إصابة بالمرض و446 حالة وفاة، وسُجل نحو 70 بالمئة من الحالات في العاصمة مانيلا.

المصدر: رويترز