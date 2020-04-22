ترامب يكشف تاريخ توقيع مرسوم تعليق دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيوقع مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، اليوم الأربعاء.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها: "سأوقع المرسوم التنفيذي الذي يمنع الهجرة إلى بلدنا اليوم. في هذه الأثناء، وحتى من دون هذا المرسوم، حدودنا الجنوبية محروسة بشدة بفضل 170 ميل من الجدار الحدودي الجديد و2700 جندي مكسيكي".

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight - including for human trafficking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، قبل مراجعة المرسوم.

واعتبر ترامب أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير "الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ "رويترز" بأن المرسوم سيشمل طالبي الإقامة الدائمة إلى حد أكبر.

وأضاف المسؤول أن العمال الأجانب ستصدر بشأنهم وثيقة منفصلة، ولن يشملهم المرسوم الأساسي.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المرسوم لن يشمل طالبي اللجوء وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة "غرين كارد".

جدير بالذكر أن القنصليات الأمريكية في الخارج علقت إصدار تأشيرات الدخول بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار حول العالم، وبالتالي من غير الواضح ما هي القيود الإضافية التي ستفرض على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي.

المصدر: RT + وكالات