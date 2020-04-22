الشرطة الإسرائيلية تقتحم مسجدا وتغرم مصلين انتهكوا إجراءات الحجر الصحي

اقتحمت الشرطة أحد المساجد في قرية نحف، وغرمت 7 مصلين، بـ 500 شيكل (141 دولارا) لكل واحد منهم، بسبب عدم التزامهم بتعليمات مكافحة انتشار فيروس كورونا، والتجمهر في مكان مغلق.

ووفقا للشرطة فإن عددا من المصلين ضُبطوا أمس الثلاثاء، وهم يؤدون الصلاة داخل مسجد في القرية، بخلاف التعليمات.

وتم تحرير مخالفات لسبعة مصلين، قيمة كل مخالفة 500 شيكل، وذلك لأنهم لم يلتزموا بالتعليمات التي فرضها أنظمة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا.

المصدر: RT