روحاني: إدارة الأزمة بالمنطقة يجب تكون بيد دولها

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، استعداد طهران للتعاون في إطار أي مبادرة تجعل إدارة الأزمة بالمنطقة بيد دولها.

وقال روحاني خلال المكالمة إن الظروف الصعبة في المنطقة والعالم إثر تفشي فيروس كورونا، تتطلب التعاون بين جميع الدول في مواجهة هذا الفيروس.

وأشار الرئيس الإيراني إلى زياردة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا على أهمية تنمية وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأضاف روحاني: "إننا نرغب بالإسراع في تنفيذ وتفعيل التوافقات الحاصلة بين البلدين، ومنها نقل الغاز الإيراني إلى عمان، وتوظيف عمان استثمارات في ميناء جابهار".

وأوضح روحاني أن السلام والاستقرار والهدوء في مضيق هرمز على مر التاريخ إنما حصل في ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.

المصدر: RT + فارس