بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مسلحا أطلق النار من شرفة منزله

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقالها رجلا مسلحا على خلفية "حادث" وقع في شرفة مجمع سكني في مدينة تشاتام بمقاطعة كينت.

وأكدت شرطة كينت في بيان لها أنها تلقت تقارير من المواطنين مفادها أن رجلا يلوح بسلاح ناري من شرفة منزله.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها ومروحية تابعة لها هرعوا إلى مكان الحادث، ليتم اعتقال المسلح المفترض، وهو في الثلاثينيات من عمره.

وعثرت الشرطة في الموقع، حسب البيان، على أربع قطع سلاح ناري مزيفة، دون ورود تقارير عن أي إصابات جراء الحادث.

ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي إطلاق الرصاص من المبنى بمختلف الاتجاهات ووصول عناصر الأمن إلى المبنى.

Shooting guns Dockside Chatham pic.twitter.com/0wkz8zgVYd — Jake Logan (@jakelogann) April 22, 2020

#Chatham: A man in his 30s has been arrested by Kent police over firearms offences following reports of a man firing a weapon from a balcony in Dock Head Road in Chatham. - Sky News/ITV



pic.twitter.com/zityKeuNjm — I.E.N. (@BreakingIEN) April 22, 2020

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر يظهر رجلا من ذوي البشرة السمراء، وهو يطلق النار في السماء من شرفة شقته، ومن المفترض أن هذا هو الحادث الذي وقع في تشاتام.

Just been sent this by a friend. A man in Chatham is currently shooting guns off his balcony... pic.twitter.com/k6a9bMe45L — Ryan Taylor (@TaylorLDN) April 22, 2020

المصدر: رويترز + RT