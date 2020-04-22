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بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مسلحا أطلق النار من شرفة منزله

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بالفيديو.. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مسلحا أطلق النار من شرفة منزله
Reuters Hannah Mckay
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقالها رجلا مسلحا على خلفية "حادث" وقع في شرفة مجمع سكني في مدينة تشاتام بمقاطعة كينت.

وأكدت شرطة كينت في بيان لها أنها تلقت تقارير من المواطنين مفادها أن رجلا يلوح بسلاح ناري من شرفة منزله.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها ومروحية تابعة لها هرعوا إلى مكان الحادث، ليتم اعتقال المسلح المفترض، وهو في الثلاثينيات من عمره.

وعثرت الشرطة في الموقع، حسب البيان، على أربع قطع سلاح ناري مزيفة، دون ورود تقارير عن أي إصابات جراء الحادث.

ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق دوي إطلاق الرصاص من المبنى بمختلف الاتجاهات ووصول عناصر الأمن إلى المبنى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر يظهر رجلا من ذوي البشرة السمراء، وهو يطلق النار في السماء من شرفة شقته، ومن المفترض أن هذا هو الحادث الذي وقع في تشاتام.

المصدر: رويترز + RT

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