ترامب يطالب "أغنى جامعة في العالم" بإعادة أموال حكومية

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب تسديد جامعة هارفرد، الأغنى في العالم، ملايين الدولارات التي تلقتها في إطار حزمة حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

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وقال ترامب في مؤتمره الص"هارفرد، عليك أن تعيدي هذا المال"حفي اليومي حول الوباء أمس الثلاثاء: ، محذرا من أنه "إذا لم يفعلوا ذلك، فسنقدم على شيء آخر".

وأضاف: "لا أحبذ ذلك على الإطلاق. هذا المال مخصص للعمال. ليس مخصصا لإحدى أغنى المؤسسات في العالم".

وبعد وقت قصير من تصريحات ترامب، قالت الجامعة التي تقع في كامبريدج في ولاية ماساتشوسيتس، أنها تلقت 8.6 مليون دولار كجزء من حزمة تبلغ 2.2 تريليون دولار تمت الموافقة عليها الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بمواجهة انتشار الوباء.

وذكرت أن مئة في المئة من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب "الذين يواجهون احتياجات مالية ملحة جراء وباء كوفيد-19". وشددت على أن الأموال لم تدرج في خانة برنامج حماية الراتب لإغاثة الشركات الصغيرة.

(5/5) This financial assistance will be on top of the support the University has already provided to students – including assistance with travel, providing direct aid for living expenses to those with need, and supporting students’ transition to online education. — Harvard University (@Harvard) April 21, 2020

واعتبرت هارفرد أن "الرئيس ترامب محق في أنه لم يكن مناسبا لمؤسستنا تلقي أموال مخصصة للشركات الصغيرة التي تكافح للصمود"، من دون أن تستجيب الجامعة مباشرة لدعوة ترامب إلى إعادة الأموال.

وتتعرّض الجامعة لانتقادات جراء تلقيها هذه الأموال.

وتخصص حزمة التحفيز 30.8 مليار دولار لوزارة التربية من أجل دعم المدارس والجامعات المغلقة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: أ ف ب