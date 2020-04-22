نداء عاجل لتمويل النظام العالمي لمواجهة كورونا

بعث كبار المسؤولين بمنظمات الإغاثة الإنسانية رسالة عاجلة إلى الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لدعم الاستجابة العالمية للتصدي لفيروس كورونا.

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ووقع رؤساء 9 منظمات دولية إنسانية على الرسالة المفتوحة، بحسب "الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي".

وتم حتى الآن تقديم تبرعات بلغت حوالي 550 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الخطة، إلى جانب المزيد من الموارد الإضافية الكبيرة التي يتم حشدها والتعهد بتوفيرها.

ووفر الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ أيضا 95 مليون دولار أمريكي لبدء الاستجابة لمكافحة وباء كورونا والمساعدة في احتواء انتشار الفيروس، والحفاظ على سلاسل الإمداد، وتوفير المساعدات والحماية لأشد الفئات احتياجا وتعرضا للخطر، ومن بينهم النساء والفتيات واللاجئون والنازحون داخليا.

ودعت المنظمات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، إلى تقديم الدعم العاجل لهذا النظام العالمي للإمدادات في حالات الطوارئ بمبلغ مبدئي يقدر بحوالي 350 مليون دولار، للتمكن من تسريع وتيرة توسيع نطاق تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة.

وستتيح هذه الخدمات، التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي نيابة عن المجتمع الإنساني العالمي بأسره، توفير الاستجابة السريعة والفعالة لفيروس كورونا للفئات الأشد احتياجا والأكثر تعرضا للخطر.

وتتضمن خدمات تعزيز الاستجابة لفيروس كورونا ما يلي:

*إنشاء وتجهيز وإدارة المراكز الدولية لتجميع المساعدات ومناطق الانطلاق الإقليمية.

*خدمات الشحن الجوي والبحري.

*خدمات النقل الجوي للركاب، مع التدابير اللازمة لتجنب انتشار الفيروس.

*خدمات الإجلاء الطبي لموظفي الخطوط الأمامية.

*وضع البنية التحتية وبناء مراكز للعلاج.

*جمع البيانات الآنية عن بُعد.

*الاستثمارات الضرورية اللازمة لتنفيذ العمليات وتقديم الخدمات بأمان، أيا كان ما يتطلبه الأمر.

المصدر: برنامج الأغذية العالمي