 
مباشر

إسبانيا تعلن عن موعد تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا في البلاد

أخبار العالم

إسبانيا تعلن عن موعد تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا في البلاد
Reuters
إسبانيا- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nptw

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء إيطاليا: سنبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو
رئيس وزراء إيطاليا: سنبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، اليوم الأربعاء، في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو أيار، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين، وأن السلطات سترفع  قيود كورونا تدريجيا بدءا من 15 من شهر مايو المقبل.

في سياق متصل رجح سانتشيز عقد أول اجتماع للاتحاد الأوروبي يوم الخميس بشأن تقديم مساعدات جراء فيروس كورونا.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في هذه البلاد 204178، والوفيات 21282.

وكانت إيطاليا، ثالث دولة في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، قد أعلنت هي الأخرى أمس الثلاثاء عن البدء بتخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من 4 مايو، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في القائمة بـ852306 إصابات، وثم إسبانيا - 204178، وإيطاليا - 183975، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: RT، رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا