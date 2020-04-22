إسبانيا تعلن عن موعد تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا في البلاد

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا، في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، اليوم الأربعاء، في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو أيار، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين، وأن السلطات سترفع قيود كورونا تدريجيا بدءا من 15 من شهر مايو المقبل.

في سياق متصل رجح سانتشيز عقد أول اجتماع للاتحاد الأوروبي يوم الخميس بشأن تقديم مساعدات جراء فيروس كورونا.

وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في هذه البلاد 204178، والوفيات 21282.

وكانت إيطاليا، ثالث دولة في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، قد أعلنت هي الأخرى أمس الثلاثاء عن البدء بتخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من 4 مايو، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم، 2568258، وإجمالي الوفيات 177501.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة في القائمة بـ852306 إصابات، وثم إسبانيا - 204178، وإيطاليا - 183975، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: RT، رويترز