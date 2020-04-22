أدوات تشخيص كورونا كورية جنوبية تحصل على موافقة أمريكية طارئة

أوضحت شركة "سيجين" الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، اليوم الأربعاء، أن أدوات تشخيص فيروس كورونا الكورية الصنع حصلت على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وذكرت الشركة أن هذه الأدوات قائمة على تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي(RT-PCR)، وحصلت على موافقة طارئة من وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية.

وتستخدم هذه الأدوات في أكثر من 60 دولة في العالم، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وصدرت "سيجين" أدوات تشخيص كورونا إلى الولايات المتحدة قبل الحصول على الموافقة الطارئة من إدارة التعاون مع حكومات.

وطورت الشركة أدوات تشخيص كورونا باستخدام نظام تطوير الكاشف التشخيصي القائم على الذكاء الاصطناعي، في أعقاب وقوع أزمة كورونا في الصين.

وأعلنت "سيجين" عن حصول أدواتها على الموافقة الأولية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بيد أنها لم تكشف بعد عن ذلك في الموقع الإلكتروني لها.

وقال مسؤول في الشركة إنها كشفت عن هذه المسألة في أعقاب تلقي جميع الوثائق المعنية من الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستكشف عنها في وقت لاحق من اليوم، حسب علمه.

المصدر: يونهاب