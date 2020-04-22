تايلاند.. استمرار تراجع عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار للمنحى التنازلي في معدلات الإصابة اليومية.

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مع ذلك، دعا تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة فيروس كورونا، إلى ضرورة توخي الحذر، وقال: "تراجع في الأرقام إنجاز صغير، لكن يجب ألا نترك الحذر جانبا".

وكانت تايلاند قد أعلنت أمس الثلاثاء عن 19 إصابة جديدة ووفاة واحدة، بعد أن سجلت خلال اليوم السابق 27 إصابة جديدة ولا وفيات خلال يوم.

وبلغت حصيلة وباء كورونا في البلاد حتى الآن 2896 إصابة و49 وفاة.

المصدر: "رويترز"