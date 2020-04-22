لليوم الرابع لا وفيات بكورونا في الصين.. فقط عشرات الإصابات الجديدة

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بينها 23 لقادمين من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق​​​.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 ، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632.

وفي ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خفضت السلطات الصحية الصينية، مؤخرا، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في المدينة إلى "منخفض"، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط.

المصدر: وكالات