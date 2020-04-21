ترامب يعلق على التقارير حول إصابة زعيم كوريا الشمالية بـ"مرض خطير"

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا توجد حاليا أي تقارير مؤكدة تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أصيب بمرض خطير.

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الإدارة الأمريكية معلومات بشأن صحة كيم جونغ أون: "نحن لا نعرف. لدينا علاقات جيدة معهم، يمكنني أن أقول فقط إنني أتمنى له كل الخير".

وأضاف: "إذا هو بالحقيقة في الحالة، التي تتحدث عنها تقارير إخبارية، فهذا خطير جدا. أتمنى له كل الخير".

وتابع: "كانت هناك تقارير طبية خطيرة جدا، لكن لم يتم تأكيدها من قبل أحد. كانت أخبار حول ذلك في CNN، إلا انني لا أصدق كثيرا ما تنشره".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن زعيم كوريا الشمالية، الذي يبلغ، حسب المعلومات المتوفرة، 36 عاما من عمره، أصيب بمرض وكان "في خطر كبير"، وتعرض مؤخرا لعملية جراحية خاصة بنظام القلب والأوعية الدموية.

إلا أن مسؤولين في الصين وكوريا الجنوبية أعربوا عن شكوكهم في أن كيم جونغ أون أصيب حقا بمرض خطير.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبرايان، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، متوقعا أن تنتقل زمام السلطة بالبلاد، حال رحيله، لأحد أعضاء العائلة الحاكمة.

المصدر: وكالات