حاكم نيويورك عقب لقاء ترامب: لم يضغط علي من أجل إعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفدرالي في محاربة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاء كان بناء.

وقال كوومو في حديث لقناة "MSNBC" في أعقاب لقائه مع ترامب في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات كانت تتمحور حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية.

وأضاف كوومو: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا".

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وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفدرالية، مؤكدا أن نيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى "كومفورت" الطبية، التي تم إرسالها إلى نيويورك للتخفيف من الضغط على المستشفيات وسط انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كوومو أن ترامب يدرك أن مختلف الولايات لها احتياجات مختلفة، ولذلك فإن الرئيس لم يضغط عليه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بولاية نيويورك.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد بعد تسجيل تراجع بعدد إصابات كورونا يستمر لما لا يقل عن 14 يوما متتاليا.

المصدر: رويترز