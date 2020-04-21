إدارة ترامب تكشف عن استثناءات في قرار حظر الهجرة للولايات المتحدة

أفادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها تدرس الموعد المناسب لإصدار أمره التنفيذي بشأن الحظر على الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القرار سيضم بعض الاستثناءات.

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وذكر مسؤول في إدارة ترامب في حديث لوكالة "رويترز" تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحكومة الأمريكية تنظر في موعد محتمل لبدء تطبيق هذا القرار لـ"ضمان المرونة في تغير الملابسات".

وأوضح المسؤول أن الأمر سيشمل استثناءات للأشخاص الذين يشاركون في جهود التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بينهم العمال في قطاع الزراعة والموظفون المساهمون في تأمين إمدادات التغذية إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الثلاثاء، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة كإجراء احترازي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب عبر "تويتر": "في ضوء الهجوم من قبل العدو غير المرئي، وكذلك الحاجة إلى حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سوف أوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز + وكالات