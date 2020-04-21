 
مباشر

وزير دفاع تايوان يعتذر ويؤكد استعداده للاستقالة بعد تفشي كورونا على سفينة تابعة لبحرية بلاده

أخبار العالم

وزير دفاع تايوان يعتذر ويؤكد استعداده للاستقالة بعد تفشي كورونا على سفينة تابعة لبحرية بلاده
Reuters
وزير دفاع تايوان يعتذر ويؤكد استعداده للاستقالة بعد تفشي كورونا على سفينة تابعة للبحرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npq9

اعتذر وزير الدفاع التايواني ين تيه فا، اليوم الثلاثاء، وقال إنه على استعداد للاستقالة بعد تفشي فيروس كورونا على متن سفينة تابعة لقوات البحرية التايوانية.

وتأكدت إصابة 27 بحارا بالفيروس حتى الآن، إثر زيارة صداقة قامت بها 3 سفن تابعة للبحرية التايوانية إلى دولة بالاو في المحيط الهادي، وهي واحدة من 15 دولة فقط لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

وقدم وزير الدفاع اعتذاره عن تفشي المرض إلى الناس خلال مؤتمر صحفي بينما كان يحيط به كبار الضباط، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه تايوان بالانخفاض الكبير في عدد حالات الإصابة.

إقرأ المزيد
عدد إصابات
عدد إصابات "كورونا" في تايوان يتجاوز 200 للمرة الأولى

وقال ين "لقد طلبت من الرئيسة تساي إينغ وين العقاب، وطلبت الرئيسة من وزارة الدفاع التعامل مع الحادث بأمانة واهتمام"، مضيفا أنه سيقبل أي عقوبة بما في ذلك أن يطلب منه تقديم استقالته.

وتعهدت الرئيسة تساي إينغ بمحاسبة المسؤولين وعدم التعتيم.

وصرح وزير الدفاع بأن إجراءات الوقاية من الأمراض جرى اتخاذها قبل انطلاق السفن، لكن كانت هناك "أوجه قصور" كما لم يتم تنفيذ بعض إجراءات‭‭ ‬‬السيطرة على الأمراض بشكل صحيح، وأضاف "سيتم معاقبة من ينبغي معاقبته".

وتعمل الحكومة على تعقب آلاف الأشخاص في تايوان الذين ربما خالطوا نحو 700 بحار من مهمة بالاو والذين نزلوا من السفن في تايوان قبل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقبل الإعلان عن إصابات البحرية يوم السبت، ظلت تايوان دون تسجيل إصابات جديدة لمدة 3 أيام وأضاءت بعض المباني في تايبه بكلمة "صفر" احتفالا بذلك.

وحققت تايوان نجاحا نسبيا في التعامل مع فيروس كورونا بفضل الاكتشاف المبكر للإصابات وإجراءات الوقاية، حيث سجلت 425 حالة إصابة و6 حالات وفاة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 217 شخصا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا