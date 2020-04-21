وزير دفاع تايوان يعتذر ويؤكد استعداده للاستقالة بعد تفشي كورونا على سفينة تابعة لبحرية بلاده

اعتذر وزير الدفاع التايواني ين تيه فا، اليوم الثلاثاء، وقال إنه على استعداد للاستقالة بعد تفشي فيروس كورونا على متن سفينة تابعة لقوات البحرية التايوانية.

وتأكدت إصابة 27 بحارا بالفيروس حتى الآن، إثر زيارة صداقة قامت بها 3 سفن تابعة للبحرية التايوانية إلى دولة بالاو في المحيط الهادي، وهي واحدة من 15 دولة فقط لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

وقدم وزير الدفاع اعتذاره عن تفشي المرض إلى الناس خلال مؤتمر صحفي بينما كان يحيط به كبار الضباط، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه تايوان بالانخفاض الكبير في عدد حالات الإصابة.

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وقال ين "لقد طلبت من الرئيسة تساي إينغ وين العقاب، وطلبت الرئيسة من وزارة الدفاع التعامل مع الحادث بأمانة واهتمام"، مضيفا أنه سيقبل أي عقوبة بما في ذلك أن يطلب منه تقديم استقالته.

وتعهدت الرئيسة تساي إينغ بمحاسبة المسؤولين وعدم التعتيم.

وصرح وزير الدفاع بأن إجراءات الوقاية من الأمراض جرى اتخاذها قبل انطلاق السفن، لكن كانت هناك "أوجه قصور" كما لم يتم تنفيذ بعض إجراءات‭‭ ‬‬السيطرة على الأمراض بشكل صحيح، وأضاف "سيتم معاقبة من ينبغي معاقبته".

وتعمل الحكومة على تعقب آلاف الأشخاص في تايوان الذين ربما خالطوا نحو 700 بحار من مهمة بالاو والذين نزلوا من السفن في تايوان قبل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقبل الإعلان عن إصابات البحرية يوم السبت، ظلت تايوان دون تسجيل إصابات جديدة لمدة 3 أيام وأضاءت بعض المباني في تايبه بكلمة "صفر" احتفالا بذلك.

وحققت تايوان نجاحا نسبيا في التعامل مع فيروس كورونا بفضل الاكتشاف المبكر للإصابات وإجراءات الوقاية، حيث سجلت 425 حالة إصابة و6 حالات وفاة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 217 شخصا.

المصدر: رويترز