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تركيا تسجل انخفاضا طفيفا في المعدل اليومي للوفيات والإصابات بكورونا

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تركيا تسجل انخفاضا طفيفا في المعدل اليومي للوفيات والإصابات بكورونا
Reuters UMIT BEKTAS
اسطنبول
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سجلت السلطات الصحية التركية انخفاضا طفيفا في وتيرة ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 119 حالة ليصل إلى مستوى 2259، بعد أن كان المعدل اليومي الاثنين 123 حالة.  

كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 4611 حالة، مقارنة مع 4674 الاثنين، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 95591 شخصا، وهو الأعلى من الحصيلة في أي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلن أن عدد الفحوص التي تم إجراؤها يبلغ حاليا 713409، بينها 39429 خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكر أن حصيلة المتعافين بالمرض ارتفعت بواقع 1488 حالة ووصلت إلى مستوى 14918.

وشدد وزير الصحة التركية على ضرورة مواصلة إجراءات الوقاية لمنع انتشار الفيروس، والخاصة بالحد من الاتصالات بين الناس والالتزام بالمسافات المحددة مع استمرار تدابير العزل الصحي.  

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ13 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض.

المصدر: RT

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