ترامب وجونسون يتفقان على ضرورة رد مشترك على فيروس كورونا

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي بينهما على ضرورة رد دولي مشترك على جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك في إطار "السبع الكبار".

وجاء في بيان صدر عن مكتب بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الزعيمين تطرقا أيضا إلى موضوع التجارة.

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وقال البيان إن "الزعيمين ملتزمان بمواصلة العمل المشترك على تعزيز علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك من خلال توقيع اتفاق حول التجارة الحرة بأسرع ما يمكن".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تماثل مؤخرا للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا التي نقل على إثرها إلى المستشفى وأمضى عدة أيام بغرفة العناية المركزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض المساعدة في علاج جونسون، لكن الجانب البريطاني امتنع عن قبول العرض.

المصدر: رويترز