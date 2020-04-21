ترفع علم البرتغال.. قراصنة يختطفون قائد سفينة حاويات و7 بحارة قبالة سواحل بنين

قالت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة هاجموا سفينة ترفع علم البرتغال وخطفوا قائدها البلغاري و7 بحارة قبالة سواحل بنين.

وأضاف بيان للوزارة أن القراصنة الذين هاجموا سفينة الحاويات "تومي ريتشر" في ميناء كوتونو بخليج غينيا، يوم الأحد، أفرجوا عن 11 من أفراد الطاقم الآخرين.

وقالت إنها طلبت مزيدا من التفاصيل من وزارة خارجية بنين، لكن لم ترد أي معلومات حتى الآن.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ممثل للسفارة الروسية في بنين وتوغو قوله إن ثلاثة مواطنين روس من بين الرهائن المخطوفين.

المصدر: رويترز