 
مباشر

الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لبوتين عزمه على مواصلة مشاورات أستانا حول سوريا

أخبار العالم

الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لبوتين عزمه على مواصلة مشاورات أستانا حول سوريا
Sputnik Sergei Guneev
الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، حسن روحاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npou

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عزمه مواصلة مشاورات "صيغة أستانا" حول سوريا على أرفع مستوى.

وكشفت الرئاسة الإيرانية، في بيان، أن روحاني قال لبوتين، خلال مكالمة هاتفية بينهما: "نؤكد على ضرورة مواصلة الحوار بين إيران وروسيا وتركيا في إطار مسار أستانا، من أجل العمل على حل أزمات المنطقة".

من جانب آخر قالت الرئاسة الإيرانية إن روحاني وبوتين بحثا مكافحة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية على طهران أيضا.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا