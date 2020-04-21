الرئاسة الإيرانية: روحاني أكد لبوتين عزمه على مواصلة مشاورات أستانا حول سوريا

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عزمه مواصلة مشاورات "صيغة أستانا" حول سوريا على أرفع مستوى.

وكشفت الرئاسة الإيرانية، في بيان، أن روحاني قال لبوتين، خلال مكالمة هاتفية بينهما: "نؤكد على ضرورة مواصلة الحوار بين إيران وروسيا وتركيا في إطار مسار أستانا، من أجل العمل على حل أزمات المنطقة".

من جانب آخر قالت الرئاسة الإيرانية إن روحاني وبوتين بحثا مكافحة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية على طهران أيضا.

يتبع..