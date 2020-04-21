الوفيات بكوفيد-19 في إنجلترا تتجاوز حاجز الـ15 ألف حالة

قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن حالات الوفاة بسبب مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا ارتفعت بـ778 حالة.

وأضافت هيئة الصحة الوطنية أن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات.

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وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية.

وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.

وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن أكثر من 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم.

ودخلت المملكة الأسبوع الرابع من العزل العام، وهناك أوامر لمعظم الشركات بغلق أبوابها وللمواطنين بالبقاء في منازلهم.

المصدر: رويترز