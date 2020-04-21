هنغاريا تعيد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس ابتداء من مايو

قررت هنغاريا إعادة فتح بعض المدارس والكنائس والمطاعم ابتداء من شهر مايو.

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وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا وذلك بالسماح يوم 15 مايو للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية.

وكما أعلن من قبل، ستعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو.

وصرح كورتس في مؤتمر صحفي، بأنه من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى، وذلك في عملية تبدأ يوم 15 مايو وتتقدم خطوة بخطوة.

وكانت النمسا قد سمحت للمتاجر غير الأساسية وكذلك المتاجر الصغيرة بإعادة فتح أبوابها قبل أسبوع. ومن المقرر أن تحذو المتاجر الأكبر حذوها في الأول من مايو.

المصدر: رويترز