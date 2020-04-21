طهران تمدد إطلاق السراح المؤقت لموظفة إغاثة تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن محامي موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف، أن القضاء في طهران مدد إطلاق سراحها المؤقت من السجن لمدة شهر آخر.

وكانت زاغري راتكليف (40 عاما) حصلت في منتصف مارس على إطلاق سراح مؤقت من سجن إيفين لمدة أسبوعين ضمن آلاف السجناء الذين شملهم هذا الإجراء.

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ونقلت "إرنا" عن المحامي محمود بهزاد راد، قوله: "إن تصريح زاغري كان قد انتهى في 18 أبريل لكن تم تمديده حتى 20 مايو".

وألقي القبض على زاغري راتكليف التي تعمل مديرة مشروع لدى مؤسسة طوسون رويترز فاونديشن في أبريل 2016 بأحد مطارات طهران، بينما كانت عائدة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد إجازة عائلية.

وحكم على مديرة المشروع بالسجن خمس سنوات لإدانتها بالتآمر على الإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران.

وتنفي كل من عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز ووكالة الأنباء التابعة لها هذا الاتهام.

جدير بالذكر أن إيران أطلقت في 17 مارس، سراح نحو 85 ألف شخص بصفة مؤقتة من بينهم سجاء سياسيون بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات