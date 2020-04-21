مدير مركز نقل الدم في إيران يدعو المتعافين إلى التبرع ببلازما الدم

دعا مدير مركز نقل الدم في إيران المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع ببلازما دمهم لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس.

وتعتبر إيران من الدول التي لجأت إلى علاج المصابين بفيروس كورونا عبر استخدام بلازما دم المتعافين، وحققت نتائج جيدة في مشفى دانشفري بالعاصمة طهران.

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وقال مدير مركز نقل الدم، بيمان عشقي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إنه تم بالفعل البدء بالحصول على بلازما دماء المتعافين في أربعة عشر مركزا في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطوة مهمة في تعافي المصابين بالفيروس في إيران.

وأكد عشقي أن التبرع يتم وفق المعايير الدولية، وأنه لا ينبغي للمتبرعين أن يتبرعوا سوى بالبلازما فقط، تجنبا لنقص الكريات الحمراء لديهم، مؤكدا إنه ينبغي للمتبرع أن يكون متعافيا من الفيروس قبل 28 يوما على الأقل، أو أن يتم أخذ تحليل PCR وأن تكون النتيجة سلبية بالنسبة للإصابة بالفيروس، للأشخاص الذين تعافوا قبل أسبوعين.

من جانب آخر قال مدير مركز نقل الدم أن إيران تعاني حاليا من نقص في إمدادات الدم عموما، نظرا لتفشي فيروس كورونا وتجنب المواطنين مراكز التبرع بالدم.

وقال عشقي أن إمدادات الدم انخفضت بنسبة عشرين بالمائة، داعيا المواطنين الى التبرع بالدم، مشددا على أنه يتم تعقيم مراكز التبرع والأجهزة المستخدمة بشكل دوري وآمن.

المصدر: RT