إسبانيا تشهد تباطؤا في معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا العدد يشهد على حدوث تباطؤ في الإصابات، حيث سجلت في اليوم السابق له 4266 إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، تم تسجيل 3968 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 204178، في حين سجلت الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 430 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 21282.

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وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن مؤخرا عزمه تمديد نظام حالة التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو القادم، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءا من 27 أبريل.

المصدر: وكالات