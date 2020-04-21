كورونا قد لا يغير موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكنه قد يعدل شكل إجرائها

اعتبر مايكل ماكفول، السفير الأمريكي الأسبق في روسيا، أن الحديث لا يدور عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في أمريكا المقررة في 3 نوفمبر القادم، لكن وباء كورونا قد يؤثر على شكل إجرائها.

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وقال ماكفول، الذي يدرس حاليا العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، متحدثا على الهواء مباشرة من محطة إذاعة "إيخو موسكفا" الروسية: إن الديمقراطيين أعلنوا أن فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب فيروس كورونا غير واردة، "لكن شكل الاجتماعات خلال الحملة الانتخابية وطريقة إجراء الانتخابات قد يتغير".

وأوضح:"على الأرجح، سيكون يوم الانتخابات هو نفسه، ولكن ربما سيكون الشكل مختلفا. لدينا نظام تصويت بريدي، وخمس ولايات تفعل ذلك جيدا، وهناك ولايات لا تستخدم مثل هذا النظام على الإطلاق. هل ستكون قادرة على الاستعداد لهذا؟.. من غير المحتمل، وقد يستغرق الأمر يومين لإجراء الانتخابات".

وأشار أيضا إلى ضرورة سن قانون مناسب لتأجيل الانتخابات.

وأضاف السفير الأمريكي الأسبق:"لقد أعلن الحزب الديمقراطي بالفعل أنه ليس مع تأجيل يوم الانتخابات. غير أنه عندما نصبح أقرب إلى يوم الانتخابات، قد يتغير الوضع، ولكن الأمر الآن غير واقعي. قادتنا الديمقراطيون يفعلون ذلك بوعي. نانسي بيلوسي(رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون) تفعل ذلك بوعي لتقرير كيفية إجراء هذه الانتخابات تقنيا".

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية العامة في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

ولا تزال الولايات المتحدة حاليا متصدرة دول العالم في عدد الإصابات بـ COVID-19 وكذلك بعدد الوفيات، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 784 ألفا، فيما زاد عدد الوفيات في البلاد عن 42 ألف شخص.

المصدر: "نوفوستي"