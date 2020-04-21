انتقادات في إيران بسبب استمرار إغلاق المساجد

انتقد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، استمرار إغلاق المساجد في البلاد، وتعليق صلوات الجماعة، في ظل استئناف الأعمال الاقتصادية.

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وقال غلام حسين إسماعيلي، إن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لم تكلف نفسها بالتفكير في إعادة فتح المساجد، واتخذت أسهل القرارات بإغلاقها، داعيا إلى تدوين بروتوكولات صحية خاصة بالمساجد، على شاكلة الدوائر الرسمية والأعمال الاقتصادية، لإعادة فتحها مع حلول شهر رمضان.

وكان الرئيس الايراني، حسن روحاني، الذي يدير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال إن قرار إغلاق المساجد ومنع التجمعات الدينية سيتواصل في شهر رمضان، وأعلن عن تمديد إغلاق المزارات الدينية حتى الرابع من مايو على الأقل.

وحذر المتحدث باسم السلطة القضائية، من التجاهر بالإفطار في الشوارع والأماكن العامة، خلال شهر رمضان، مؤكدا أن السلطات ستتعامل بحزم مع مخالفي القوانين الخاصة بالشهر الفضيل.

ونوه إلى وجود فتاوى شرعية واضحة بشأن إفطار المرضى والمصابين بفيروس كورونا.

المصدر: RT