 
مباشر

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد مصدر كورونا الآن

أخبار العالم

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد مصدر كورونا الآن
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npkj

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
المختبر الصيني المتهم بالتسبب بانتشار كورونا يخرج عن صمته
المختبر الصيني المتهم بالتسبب بانتشار كورونا يخرج عن صمته

وأوضح تاكشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، أنه لم يتم التوصل لنتائج حتى الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر بمدينة ووهان في وسط الصين.

ونفى مدير المختبر الصيني الذي أشارت إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر الفيروس، نفى أي مسؤولية له في انتشار الوباء.

ويعتقد معظم العلماء أن كورونا انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في مدينة ووهان لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا